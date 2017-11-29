أخبار ليبيا24-

قال منسق الشوؤن الطبية بفرع توكرة “ونيس الدينالي” أن فريق الهلال الأحمر الليبي يستمر في خطة تدريبه للإسعافات الأولية التي تستهدف الطلبة داخل المدارس بالبلدية.

وأوضح ” الدينالي” أن الهلال الأحمر الليبي توكرة أطلق دورة تدريبية لطلبة المدارس في أساسيات الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع مكتب الخدمات التعليمة في البلدية.

وأشار منسق الشوؤن الطبية بفرع توكرة أن الحملة أشرف عليها قادة من الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر فرع توكر ,استهدفت مدرسة “المرحوم فرج عبدالحميد” بمنطقة دريانة، ومدرسة المرحوم خليل أدريس بمنطقة برسس، ومدرسة المرحوم سليمان سعيد بمنطقة توكرة، ومدرسة المرحوم سعيد الكوسة بمنطقة توكرة.

يذكر أن الخطة التدريبية للإسعافات الأولية انطلقت يوم الاثنين الماضي وتنتهي اليوم الأربعاء.