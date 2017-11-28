أخبار ليبيا24-

وصلت كمية من المستلزمات الطبية لمخازن مركز بنغازي الطبي أمس الاثنين .

و قال مدير إدارة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي الدكتور “جمعة الشين” أن كمية المستلزمات الطبية تبرعت بها مؤسسة سيرين للإغاثة والتنمية وهي كمية لا بأس بها مثنياً على دور المتبرعين بها .

من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي للمركز الطبي بنغازي “خليل قويدر ” أن ذلك الدعم جاء استجابة لمناشدة سابقة في هذا الشأن أطلقها المكتب الإعلامي بالمركز مؤخراً , مشيراً إلى أن أي دعم للمركز الطبي يشارك في إنقاذ حياة الناس . مناشداً الجهات العامة والخاصة بالاستمرار بالتبرع للمركز وبدون توقف حتى يسد العجز الكبير الذي يعانيه .

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