أخبار ليبيا 24

اقترح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، اللواء فؤاد علام، نقل المواطنين المدنيين من سيناء إلى مدن بورسعيد أو الإسماعيلية لمدة 6 أشهر؛ لكي يسهل على القوات المسلحة المصرية بمسح هذه المنطقة، والتخلص من الإرهابين الذين يتخفوا وسط المدنيين، والعثور على الانفاق التي يتم التهريب من خلالها الأسلحة.

وأضاف علام في حديث لصحيفة بوابة الشروق المصرية أن «الإرهابون يعتقدون بذلك أنهم يروعوا الشعب المصري»، متابعا «أخشى أن يكون ذلك استكمالا لتنفيذ المخطط العالمي في إحداث فوضى بالمنطقة العربية، وحدوث حروب طائفية ودينية وسياسية، ويكون لها أثر في اشغال الفتن الطائفية بين الشيعة والسنة وغيرهم، وهذا مخطط دولي يحتاج إلى تماسك وتحالف من كل القوى العربية، ووضع خطة كاملة للقضاء على الإرهاب».

وطالب بضرورة اتخاذ خطوات تأمينية جديدة لحدود مصر الغربية والشرقية؛ معتبراً أن ليبيا أصبحت تشكل خطر كبير في دخول الإرهابين لمصر، والتمويل بالسلاح.

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