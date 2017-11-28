أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية طارق المُلا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة الاحتياجات الفنية لقطاع النفط الليبي و التي قد تساهم فيها الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية كمشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية من شبكات نفط وغاز وصيانة وإنشاء خزانات جديدة.

وتطرفوا كذلك إلى مايمكن تقديمه من الخدمات الفنية والخدمات المساعدة والتدريب و التأهيل الفني المتخصص بالإضافة إلى المؤتمرات والمعارض.

ومن جانبه أكد المُلا على البعد الاستراتيجي للعلاقات المشتركة بين البلدين واستعداد قطاع البترول المصري في المساهمة في إعادة تأهيل منشآت النفط و الغاز في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أصدر القرار رقم 67 لسنة الحالية في أبريل الماضي بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوجه التعاون المشترك مع قطاع النفط والغاز المصري وذلك برئاسة عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، وبعضوية نخبة من المسؤولين في المؤسسة والشركات التابعة لها.

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