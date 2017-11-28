أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عمليات ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون، أن فرق الصيانة بمرسى الخريقة ومصفاة طبرق نجحت في إصلاح عطل كهربائي بمنظومة التسخين في خط الوقود الثقيل الناقل إلى خزانات شركة البريقة بعد أن تعطلت أجهزت التسخين مما تسبب في توقف التصدير الذي يبلغ كوله لأكثر من 2000 متر وبقطر 14 بوصة

.وقال سحنون في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″ أن فرق الصيانة تحركت داخل الموقع وبعناصر وطنية تمكنوا من إصلاح العطل وعودة تدفق الوفود الثقيل إلى خزانات شركة البريقة ، مشيرا إلى أن فرق الصيانة بشركة البريقة ساهمت في الإصلاح وساهمت في تذليل الصعاب .

وأضاف أن ميناء الحريقة في انتظار ناقلة لشحن 25 ألف طن متري من الوقود الثقيل لنقلها داخل ليبيا لتشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء” .

يشار إلى أن مصفاة تقوم بتزويد محطة الكهرباء والتحلية بالوقود الثقيل كما تقوم بتزويد العديد محطات توليد الكهرباء وبعض المصانع عن طريق شركة البريقة .ومصفاة طبرق التي تديرها عناصر وطنية ذات خبرة وكفأه

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