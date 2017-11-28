أخبار ليبيا24- خاص

عثر قسم البحث الجنائي اليوم الثلاثاء على جثة طفلة متوفية داخل صندوق طماطم خارج باب الزيارات في مركز طبرق الطبي.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي طبرق عقيد فتحي أمرايف إن أحد المواطنين أبلغ عن الطفلة حديثة الولادة بعد عثوره عليها متوفية داخل صندوق طماطم خارج باب الزيارات في مركز طبرق الطبي .

وأكد أمرايف أنه حسب إفادة الطبيب الشرعي فإن الطفلة حديثة الولادة ولا يتجاوز عمرها الساعتين والوفاة منذ ساعة ومتوفية بالخنق بعد ربط فمها وأنفها بقطعة قماش ووضع شريط لاصق طبي وهو سبب الوفاة نتيجة للخنق.

وأشار رئيس قسم البحث الجنائي إلى أن الطبيب أكد أن حالة الولادة تمت خارج المستشفى، موضحًا أنه تم دفن الطفلة حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

وأفاد أمرايف أن أجهزة التحري تعمل ليل نهار لإظهار الجناة والمعلومات المتوفرة لدينا نتحفظ عليها وسوف يسقط الفاعلين قريبا.

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