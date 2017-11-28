أخبار ليبيا24-

طالب عميد بلدية جالو “شعيب الأمين” القيادة العامة للجيش الوطني بدعم الأجهزة الأمنية بالمعدات والإمكانات اللازمة , وذلك من أجل مكافحة الظواهر السلبية من تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عميد بلدية جالو مع الأجهزة الأمنية بالبلدية من أجل رفع حاله الاستعدادات وبسط الأمن داخل المدينة , من جهتهم أكد أمراء الأجهزة الأمنية تأييدهم لمخاطبة عميد بلدية جالو للقيادة العامة و وزارة الداخلية من أجل إصدار قرار لتوحيد كافة الأجهزة الأمنية بالواحات وأهمها مدرية الأمن.

يذكر أن الاجتماع حضره ممثلون عن كلاً من مكتب الاستخبارات العسكرية ومدرية أمن جالو وجهازي الشرطة الزراعية و الحرس البلدي ومكتب المخابرات العامة بالإضافة إلى آمر كتيبة الرابعة مشاه اليه.

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