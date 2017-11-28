أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت بالمعهد العالي للمهن الشاملة اليوم الثلاثاء ،فعاليات المعرض الشامل الثاني للمعهد العالي للمهن الشاملة تحت شعار “مهرجان بنغازي روحت” ،والذي يستمر لثلاثة ايام متتالية، بالتعاون مع منظمة “ع الخير جمعتنا”.

واحتوى المعرض على العديد من الأقسام الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي للبصريات الطبية ،بالإضافة إلى عروض لأحدث إصدارات الكتب والعديد من الانشطة المسرحية ومحاضرات في التنمية البشرية .

وحضر افتتاح فعاليات المهرجان مدير المعهد العالي للمهن الشاملة صالح المنفي،واللواء ونيس بوخمادة ووكيل عام نقابة المعلمين ليبيا محمد الفلاح وعدد من الضيوف.

وقال مدير معهد المهن الشاملة صالح المنفي ،إن المعرض الثاني الثقافي التعليمي يشمل كافة النشاطات والأقسام العلمية هذا المعرض ،وسوف يتم أيضا الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة المعهد،والتي تزامن التحاقها مع عملية الكرامة العام 2014، واليوم نحتفي بتخريج هذه الدفعة مع تحرير بنغازي بكامل.

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