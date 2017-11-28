يحيي الشاب خالد الفنان الحزائري العالمي الملقب بـ”ملك الراي” حفلا موسيقيا في مدينة جدة السعودية يوم الخميس 14 ديسمبر إلى جانب نجم أغنية الراب الأمريكي “نيللي”. وبرغم أن الحفل يشكل في حد ذاته نوعا من “الثورة” على التشدد الديني حيال كل ما هو موسيقي في المملكة، إلا أنه يبقى حكرا على الرجال دون النساء والأطفال.

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، عن تنظيم حفل موسيقي عالمي في جدة ، يحييه كل من نجم أغنية الراي الشاب خالد، ونجم الراب الأمريكي “نيللي”، وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر.

ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت “تعود إليكم فعالية “أكشنها” بحلة جديدة ومميزة، لتستضيف للمرة الأولى في تاريخ المملكة، نجوم غناء عالميين وهم: الشاب خالد ونيللي وذلك لتأدية فقرات موسيقية مباشرة على مسارح السعودية”.

ولعل اللافت في هذه التظاهرة الفنية عدا كونها “ثورة ثقافية” على التشدد الديني المعهود في السعودية ممثلا خصوصا في دور هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وهي بمثابة “الشرطة الدينية” ضد كل ما هو موسيقي، هو اقتصارها على حضور الرجال فقط دون النساء والأطفال تحت سن الـ12 عاما.

وتبدأ الحفلة التي تنظمها مجموعة “إم بي سي” في حدود الساعة الثامنة مساء وتستمر لساعتين ونصف.

تغيير أم ثورة شاملة؟

تشهد المملكة العربية السعودية منذ فترة تغييرات جذرية تابعها العالم باهتمام، وهي لا تمس فقط الصعيد السياسي، ولكن الاجتماعي والثقافي أيضا، وذلك بالتوازي مع تنامى دور ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، والذي يبدو أنه بات قائد هذه “الثورة” الشاملة التي تنبئ بتغير المملكة وبتراجع دور المؤسسة الدينية فيها.

من جهته، كان ولي العهد قد أعلن في أواخر شهر أكتوبر المنصرم، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” أنه سيقود مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، وهي تصريحات تلبي تطلعات الشباب السعودي والمستثمرين الأجانب على حد سواء.

وفي هذا الصدد قال الأمير محمد بن سلمان “نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب… 70 بالمئة من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا”.

فرانس24

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