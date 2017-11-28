وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الاثنين إلى واغادوغو، المحطة الأولى من جولتة الأفريقية التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل أيضا ساحل العاج وغانا.

وبعد لقائه رئيس بوركينا فاسو، يلقي ماكرون خطابا أمام 800 طالب من جامعة واغادوغو.

ويزور ماكرون الأربعاء محطة الطاقة الشمسية العملاقة في زاغتولي، وهي الأكبر في غرب أفريقيا، قبل أن يغادر إلى عاصمة ساحل العاج، أبيدجان حيث تعقد القمة الأوروبية الأفريقية الخامسة.

وسيفتتح ماكرون مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا مشروع مترو أبيدجان الضخم الممول بقرض فرنسي قيمته 1,4 مليار يورو، على ان تشكل غانا المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الفرنسي.

إلقاء قنبلة على آلية للجيش الفرنسي في واغادوغو

وعلى صعيد آخر، ألقى فردان مقنعان قنبلة يدوية على آلية للجيش الفرنسي في أحد الأحياء الشمالية في العاصمة البوركينية واغادوغو، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، جروج أحدهم خطرة، قبيل وصول ماكرون، بحسب ما قال مصدر أمني.

وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه أن “رجلين ملثمين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على آلية للجيش الفرنسي”، مشيرا إلى إصابة ثلاثة مدنيين، إصابة أحدهم بالغة.

فرانس 24/ أ ف ب

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