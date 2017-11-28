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الحكومة المؤقتة: الخميس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكري مولد النبوي الشريف
فى:
2017/11/28 6:44 م
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