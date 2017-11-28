أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت مساء السبت الماضي بطولة ليبيا لرفع الاثقال والتي احتضنتها مدينة البيضاء في الفترة من 22 وحتي 25 من نوفمبر الجاري .

وحل فريق إتحاد الشرطة في الترتيب الأول على مستوي الناشئين وحل السويحلي ثانياً وبدر الجغبوب في المركز الثالث اما فئة الشباب فجاء اتحاد الشرطة اولاً و نجوم قرقارش ثانياً وابو سليم في المركز الثالث فيما جاء إتحاد الشرطة في الترتيب الاول في فئة الاكابرو الاتحاد العسكري ثانياً وحل السويحلي ثالثاً

وشاركت في البطولة أندية السد والاهلي بنغازي والوحدة والاتحاد العسكري السويحلي والجهاد.. والاخضر والبرانس والانتصار واتحاد الشرطة بوسليم و نجوم قرقارش .

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