أخبار ليبيا 24

يقع مسجد الملك فيصل أو كما يعرف أيضا بمسجد شاه فيصل هو مسجد يقع في إسلام أباد بباكستان وهو من أكبر المساجد في العالم وأشهرها ومعروف بضخامته وبهندسته العمرانية الفريدة، وقد تم افتتاحه سنة 1987.

خرجت فكرة بناء المسجد أثناء زيارة الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز لباكستان عام 1966، وبعد ذلك بثلاث سنوات تم اجراء مسابقة دولية شارك فيها مهندسون من 17 دولة قدموا 43 نموذجا مختلفا لبناء المسجد اختير من بينهم لرسم تصميمي للمهندس التركي ودعت دالوكاي.

بدات عملية بناء المسجد في عام 1976 وقد تم تمويله من قبل الحكومة السعودية بحيث كلفت عملية الإنشاء ما يوازي 120 مليون دولار أمريكي.

ما جعل المسجد فريدا عن غيره من المساجد هو عدم وجود قبة له وبنائه على شكل خيمة بدوية.

تبلغ مساحة مسجد الملك فيصل حوالي 5000 متر مربع، ويتسع مع الاراضى المحيطة فيه لحوالي 300,000 مصلي.

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