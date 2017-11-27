أخبار ليبيا24-

بحث مدير أمن بنغازي العقيد مهندس طيار “رافع البسيكري” خلال اجتماع له مع رؤساء الأقسام ومراكز شرطة بنغازي , أخر المستجدات الأمنية ومتابعة سير العمل .

وأوضح مدير أمن بنغازي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد , أنه رغم قلة الإمكانيات إلا أنه من الضروري إنجاز العمل الأمني على أكمل وجه والاهتمام بالضبط والربط وبذل المزيد من العطاء والجهد من أجل تأمين مدينة بنغازي.

و أكد “البسيكري” بأن مديرية أمن بنغازي تعتبر من المؤسسات الرئيسية ونجاحها من نجاحات مدينة بنغازي .

يذكر أن العقيد مهندس طيار “رافع البسيكري” تسلم مهامه كمدير أمن بنغازي في الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي , خلفاً للعقيد “فايز الشلماني” .

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