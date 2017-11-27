أخبار ليبيا 24-خاص

تعهد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس الأحد بمحاربة “الإرهاب” عسكريا وسياسيا حتى “يختفي تماما من وجه الأرض”، وشدد على ضرورة دعم الدول التي تعاني من الإرهاب، وذلك في بيانه الختامي في أول اجتماعاته في الرياض بعد نحو عامين من إعلان تأسيسه.

لكن ما هو هذا التحالف؟ وهل ليبيا عضو فيه؟

-تشكل في ديسمبر عام 2015 بالعاصمة السعودية الرياض.

– يتكون من 41 دولة، من بينها ليبيا بالإضافة إلى السعودية، وأفغانستان، والإمارات العربية، والأردن، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، وبروناي، وبنغلاديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وتركيا، وتشاد، وتوغو، وتونس، وجيبوتي، وساحل العاج، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، وسلطنة عمان، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفلسطين، وجزر القمر، والكويت، وقطر، ولبنان، والمالديف، ومالي، وماليزيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

– تعتبر ايران الغائب الأكبر عن قائمة الدول المشاركة في التحالف.

-اختير قائد الجيش الباكستاني المتقاعد رحيل شريف رئيسا للتحالف في أبريل الماضي.

-أنشئ التحالف مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ضد “الإرهاب”.

– يهدف التحالف إلى تنسيق الجهود ضد المتطرفين في العراق، وسوريا، وليبيا، ومصر، وأفغانستان.

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