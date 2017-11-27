أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، شحن محطة فندق ريجنسى جهد 30 ك.ف بمنطقة الصابرى عن طريق كوابل جهد 30 ك.ف والمرتبطة مع محطة محولات حديقة الشعب جهد 220/30 ك.ف.

وذكر منسق الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد الزوي، لـ “أخبار ليبيا 24” أن مهندسين وفنيين بإدارات الجهد المتوسط والتوزيع وادارة مشروعات التوزيع سهل بنغازي تمكنوا من إعادة شحن محطة فندق ريجنسى جهد 30 ك.ف بمنطقة الصابرى.

وأضاف الزوي – جاري العمل حاليا تنفيذ وربط كوابل شبكة الجهد المنخفض 11 ك.ف مع المحطة لتغذية شبكة الجهد المنخفض 11/0.4 ك.ف بمنطقة الصابرى خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار إلى أن إدارة لجنة الأزمة بشركة الكهرباء تحيي المحهودات العظيمة التي قام بها الفنيين والمهندسين بالشركة بمدينة بنغازي رغم الالغام ومخلفات الحرب بالمنطقة.

ونوهت لجنة الأزمة كافة المواطنين إلى أن هناك اعمال مواكبة لهذ العمل وذلك بصيانة المعدات المتضررة بكل من محطة محولات الصابرى والمحطة 1 جهد 30/11 ك.ف لدعم الشبكة بمناطق الصابرى ووسط البلاد لتسهيل عودة النازحين لمناطقهم.

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