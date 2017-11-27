أخبار ليبيا24-

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة عن حالة النفير العام في منطقة خليج السدرة .

وكانت سرية الشرطة العسكرية سرت التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قد رصدت الجمعة الماضية ، تحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، أثناء تجولهم بسيارتين داخل مدينة هراوة، قبل أن يخرجوا مرة أخرى من المدينة .

وأوضح آمر سرية الشرطة العسكرية “سرت محمد الزدامة” ، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة، مشيراً إلى أن قوات السرية متأهبة للتصدي لأي عنصر إرهابي، ومواجهة أي تمركزات للتنظيمات الإرهابية بشكل عاجل في حال معرفتها.

وأشار “الزادمة” أن كتائب وسرايا القوات المسلحة في مقدمتها الكتيبة 28 وصلت إلى بوابة ال50 بمدخل سرت الشرقي للاستطلاع، لافتاً إلى أن الأوضاع بالكامل تحت السيطرة .

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