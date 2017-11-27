أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الاثنين، لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في طرابلس .

كما ألتقي سلامة – بحسب الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة – مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعدد من الأعضاء .

وقالت البعثة إن سلامة بحث خلال لقاءاته التعديلات على الاتفاق السياسي، بعدما وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس في إطار خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الأممي قد قال في تصريحات سابقة إنه سيقوم بزيارة عددًا من المدن الليبية خلال هذا الأسبوع ليبقى على تواصل وتشاور مع الليبيين لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة.

ومن المقرر، أن يجتمع سلامة اليوم برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ويبحث معه إحاطته لمجلس الأمن وتنفيذ خطة العمل والتحضير للانتخابات.

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