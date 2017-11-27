أخبار ليبيا24-

شكل المجلس البلدي البيضاء لجنة لمتابعة وتقييم الأمن الغذائي والصحي في المدينة , و ذلك بحصر و متابعة محلات بيع المواد الغذائية من ” الرياشات و السلخانات و محال بيع المواد الغذائية وغيرها “.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل ديوان المجلس البلدي البيضاء ” أيمن عبد ربه ” أمس الأحد مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد الوكيل رقم ” 223 ” لسنة 2017 م بتاريخ 9.11.2017 المكونة من ” مدير مكتب الصحة الحيوانية بالبلدية و مدير مكتب الشؤون الصحية بالبلدية و رئيس الهيئة العامة للبيئة بالبلدية و رئيس مركز الرقابة على الأدوية والأغذية و رئيس فرع الحرس البلدي بالبلدية و مدير مكتب الشرطة الزراعية بالبلدية و مدير مديرية آمن البيضاء .

وأوضحت مصادر مطلعة أن أصحاب النشاط باللجنة رحبوا بآلية عملها بما يضمن صحة وسلامة المواطن , بحيث يتم ضبط هذه المحلات والتعاون ما بين الأجهزة المختصة المشكلة باللجنة و أصحاب النشاط .

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