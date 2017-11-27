أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن ديوان الصحة بنغازي الكبرى، اليوم الاثنين، منظومة قاعدة بيانات لتشمل كل المعلومات الطبية والصحية للقطاع الصحة بنغازي .

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي – إن تدشين المنظمة كان بحضور وإشراف كيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري، والمستشار القانوني وزارة الصحة بنغازي علي منصور العمامي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بنغازي الأستاذ عبدالله الفيتوري .

وأضاف العريبي أن الهدف من هذه إنشاء هذه المنظومة للرجوع إليها بخصوص قطاع الصحة بنطاق بنغازي الكبرى .

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