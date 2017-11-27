أخبار ليبيا24-

قال عميد بلدية درنة “احميده تربح” أنهم بصدد تجهيز قافلة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والقرطاسية والحقائب المدرسية إلى مدينة درنة .

وأشار “تربح” إلى أن القافلة الغذائية مؤلفة من كميات كبيرة من مادة الدقيق وطماطم المعجون والزيت بالإضافة إلى عدد السلع الأساسية .

وأضاف “تربح” أنه تم تشكيل لجنة لحصر وتسليم و إرسال الشاحنات إلي المدينة خلال الأسبوع المقبل , مشيراً إلى أنها ستلم إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة لتوزيعها علي الأسر المحتاجة والتي تقدر بــــ” 500″ أسرة تقريبا بحسب الحصر المسجل بالأرقام , وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها داخل المدينة بهدف المساعدة في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية .

هذا وثمن عميد بلدية درنة الدور الذي وصفه بالكبير لغرفة عمليات مجموعة عمر المختار بالقوات المسلحة في تأمين دخول ووصول شاحنات المواد الغذائية والأدوية للمساهمة في تخفيف العبء علي المواطنين داخل المدينة وما جاورها .

(Visited 13 times, 1 visits today)