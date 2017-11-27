أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المرج، أمس الأحد، ضبط شخص يحمل الجنسية المصرية بحوزته ذخائر وأسلحة وأوراق مزورة داخل مدينة المرج.

وأفاد مكتب الأعلام الأمني – أن فرع جهاز المباحث العامة المرج (الأمن الداخلي) ومكافحة الظواهر الهدامة قاموا بالتحري عن الأشخاص اللذين يقومون بالاتجار بالأسلحة في مدينة المرج.

وأضاف أنه تم فتح محضر لجمع المعلومات وأخذ تأشيرة النيابة بعد تأكيد المعلومات تمت مداهمة المنزل وهو لشخص مصري الجنسية قبض عليه وضبط بحوزته ذخائر وأسلحة وأوراق أثبات شخصية مزورة ومواد مخدرة ومواد مسكرة ومبلغ مالي وتم الاستدلال في الواقعة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بعد صدور تعليمات الحاكم العسكري درنه – بن جواد واجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية مع مدير أمن المرج بخصوص مكافحة أنتشار الأسلحة والذخائر لدي المواطنين داخل المرج.

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