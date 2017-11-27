أخبار ليبيا24-

قام آمر الكتيبة 153 مجحفلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء مفتاح شقلوف بتفقد محاور القتال في مدينة درنة.

وأطلع اللواء شقلوف أمس الأحد على الأوضاع العسكرية للضباط وضباط الصف والجنود في محاور القتال بمنطقتي “مرتوبة والفتائح” شرقي درنة.

وكان آمر الكتيبة 153 مجحفلة قد تفقد خلال اليومين الماضين كل من محور ساحل كرسه غرباً، ومنطقه الظهر الحمر جنوباً.



وفي سياق ليس ببعيد، نفت غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأخبار المتداولة بشأن تعرض اللواء “مفتاح شقلوف” لعملية اغتيال يوم أمس الأحد.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن اللواء “مفتاح شقلوف” يقوم بعمله على أكمل وجه، وهو بصحة جيدة صحبة رفاقه من ضباط وضباط صف بالمحاور وفي ساحات القتال.

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