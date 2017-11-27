أخبار ليبيا24-

أصدرت الغرفة الأمنية الرئيسية لتأمين مدينة بنغازي ،أمس الأحد ، تعليماتها إلى جميع الأجهزة الأمنية بالقبض على كل من يقوم باستعمال الأسلحة النارية في شوارع المدينة والمناسبات.

وكان رئيس الغرفة الأمنية المركزية اللواء “ونيس بوخمادة” قد أعلن السبت الماضي عن إطلاق خطة عمل للغرفة الأمنية المركزية في مدينة بنغازي ,موضحاً أن أهالي بنغازي وضعوا الثقة في الجيش مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد وبدون تهاون على كل من يخالف القانون.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت الفترة الماضية إصابة عدد من الأشخاص نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات وغيرها .

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