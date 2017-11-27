أخبار ليبيا 24 – خاص

أحالت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الإثنين،صكا بقيمة تسعة وعشرين مليون ومائة وستة وعشرين ألف وتسعمائة وأربعين دينارًا ليبيًا للمؤسسة الوطنية للموارد المائية.

وقال المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، إن المبلغ المحال يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (366) لسنة 2017م بمنح إذن لتسييل المبلغ المشار إليه لتغطية العقد رقم (1) لسنة 2013م المبرم بين الشركة العامة لتحلية المياه وشركة في آتيك فاباج النمساوية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب إضافة مبخر في محطة تحلية طبرق.

وأضاف العريبي – أن موافقة المجلس جاءت خلال اجتماع عقده دولة رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي في مقر الحكومة المؤقتة في منطقة قرنادة بتاريخ 26 أكتوبر 2017.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة ماضية في الإيفاء بالتزاماتها حيال كافة البلديات بما يضمن إيصال كافة الخدمات للمواطنين

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