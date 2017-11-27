أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم داعش الإرهابي انكسر عسكريًا فى العراق، وأن العراق تحرر بفضل وحدة العراقيين.

وقال العبادي، خلال ترأسه اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن “داعش انكسر عسكريًا، وإن لدينا حاليًا عمليات تطهير لمناطق واسعة، وإن العمل المقبل سيعتمد على الجهد الاستخباري، ولدينا قدرات استخبارية كبيرة استطاعت النجاح فى العديد من التحديات”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: “داعش قام بتخريب كبير فى المناطق التي احتلها، وتضررت كذلك بقية المناطق التي تم إيقاف المشاريع والتنمية فيها»، وذكر أن “بلدنا تحرّر بوحدتنا، وأصبح الخطاب الطائفي مرفوضًا ومنبوذًا”.

وأطلقت القوات العراقية الخميس 23 نوفمبر آخر عملية عسكرية لها ضد تنظيم داعش الإرهابي في البلاد، عبر تطهير الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية.

ونقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي بدأت عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار».

وفي سوريا, أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير أكثر من 98% من أراضي تنظيم داعش الإرهابي، مضيفة أن الطيران الروسي دمر خلال أسبوع أكثر من 1320 موقعا للإرهابيين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرات القوات الجوية نفذت خلال الأسبوع نحو 530 طلعة قتالية في سوريا.

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