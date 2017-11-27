أخبار ليبيا24

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت 25 نوفمبر، بالإعدام شنقا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية في محافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش ليبيا .

و صدر الحكم بحسب مصادر مصرية ، برئاسة المستشار حسن فريد، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش ليبيا، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الارهابي بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.

ووجهت لهم تهماً بالتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا في ليبيا.

وكانت المحكمة قررت في 16 سبتمبر الماضي إحالة أوراق المتهمين السبعة إلى المفتي للحصول على موافقته على أحكام الإعدام، وفقا للقانون المصري.

وأوضحت المصادر المحلية أن ثلاثة من السبعة الذين صدرت أحكام بإعدامهم هاربون، مشيرة إلى أن للمتهمين الحق بالطعن أمام محكمة النقض.

وفي فبراير من العام 2015 بث فرع التنظيم الإرهابي في ليبيا مقطعا مصورا على الإنترنت يظهر قطع رؤوس مجموعة من الأقباط، ما أثار تنديدا دوليا ودفع القاهرة لشن غارات جوية على مواقع للتنظيم في ليبيا.

وقضت المحكمة كذلك بالسجن المؤبد 25 عاما بحق عشرة متهمين وبالسجن 15 عاما لثلاثة آخرين.

وجاء الحكم غداة الهجوم الذي استهدف، الجمعة، مسجد الروضة شمال سيناء موقعا 305 قتلى بينهم 27 طفلا، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد في تاريخها الحديث.

ويشتبه بأن تنظيم داعش الإرهابي يقف وراء هذا الاعتداء رغم أن أية جهة لم تتبن الهجوم حتى الآن.

(Visited 25 times, 1 visits today)