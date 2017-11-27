أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الاثنين، مع وزير المالية المفوض أسامة حماد، ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عماد بن رجب، الاختناقات التي تواجه عملية تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير المصرف العربي الليبي الخارجي محمد بن يوسف والمستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي، ميلود الرجباني.

وبحث الحضور، إمكانية العمل علي التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطن في جانب توفير المشتقات النفطية له، حيثُ تدارسوا الترتيبات المالية التي من شأنها المساهمة في انتظام انسياب هذه المشتقات للسوق المحلي وتلبية حاجات المواطن من هذه المواد الأساسية في كافة ربوع ليبيا.

وفِي هذا الصدد، أصدر فايز السراج، تعليماته بضرورة توفير الميزانيات اللازمة وحل كافة الإشكاليات التي تعاني منها الجهات المخولة بتسويق هده المواد وتأمين تزود الموطن بالوقود بجميع أنواعه بكل سهولة ويسر.

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