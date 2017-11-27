أخبار ليبيا 24-خاص-

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة ورئيس لجنة متابعة البلديات “عوض الدرسي” أن هناك إجراءات تمت بمنح الإذن بالتعاقد بما قيمته 14 مليون دينار لحل مختنقات القطاعات ببلدية طبرق .

وأوضح رئيس لجنة متابعة البلديات أن بعض الإجراءات تمت من خلال زيارة المجلس البلدي طبرق والاجتماع مع ديوان رئاسة الوزراء بحضور اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء حيث تم من خلال الاجتماع الموافقة على 12 مليون دينار فيما يتعلق بمشاريع التحول بالإضافة إلى 2 مليون دينار كميزانية تسييريه للمجلس البلدي , مضيفاً أن هناك مشاريع أخرى تم زيارتها من خلال اللجنة وسيتم إضافتها لحل بعض المختنقات والتي لم يشملها قيمة التعاقد السابقة 12 مليون دينار.

وأشار ” الدرسي” إلى أن لجنة متابعة البلديات قامت بزيارة العديد من البلديات من بينها السدرة والبريقة واجدابيا وجالو وأوجله واجخرة والبيضان والزويتينة وقمينس والمرج والأبيار .

يشار إلى أن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة أصدرت القرار رقم 118 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تعنى بزيارة البلديات للاطلاع على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها .

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