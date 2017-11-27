أخبار ليبيا 24

شدد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على ضرورة دعم الدول التي تعاني من الإرهاب، وذلك في بيانه الختامي في أول اجتماعاته في الرياض أمس الأحد بعد نحو عامين من تأسيسه.

وتعهد التحالف بمحاربة “الإرهاب” عسكريا وسياسيا حتى “يختفي تماما من وجه الأرض”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله في كلمة الإجتماع الإفتتاحية إدانته الهجوم على مسجد الروضة في سيناء، وتأكيده على أن “أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا”.

وأضاف بن سلمان أن اجتماع التحالف الإسلامي يرسل “إشارة قوية للعمل معا في محاربة الإرهاب”.

وأكد ولي العهد السعودي أن بلاده تقف إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه خبراء في مجالات عمل التحالف الاستراتيجية العامة للتحالف وآليات تنظيمية لعملياته ونشاطاته ومبادراته، إضافة إلى “أطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واختيرت العاصمة السعودية مركزا للتحالف الذي تتحدد مجالات عمله الرئيسية بالمجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية وبمحاربة تمويل الإرهاب.

وأعلن بن سلمان في ديسمبر 2015 عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة، واختير قائد الجيش الباكستاني المتقاعد رحيل شريف رئيسا للتحالف في أبريل الماضي.

(Visited 12 times, 1 visits today)