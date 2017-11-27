أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي اليوم الاثنين، المواطنين القاطنين بالقرب من المطار، بعدم استخدام الأسلحة والرماية العشوائية خلال المناسبات الاجتماعية.

وأوضح مكتب الإعلام بمديرية أمن المنفذ، أن الرماية بالقرب من المطار تهدد سلامة الطائرات والركاب أثناء هبوط الطائرات وإقلاعها.

ونوه إلى أن تجنبا لحدوث أي كارثة، يُطلب من المواطنين بالتقيد بالتعليمات وعدم الرماية.

الجدير بالذكر أن المناسبات الاجتماعية بمدينة بنغازي، خاصة حفلات الزفاف تشهد رماية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أحيانًا.

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