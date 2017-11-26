أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى مراحل متقدمة في مساعيه لإقامة مباراة ودية، تجمع منتخب النشامى ونظيرة المنتخب الليبي، يوم 25 ديسمبر المقبل، في العاصمة عمان، في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019.

وأكد مدير المنتخب الأردني أسامة طلال، أن الاتحاد الليبي، أبدى موافقته على خوض المباراة التي تأتي ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة أبوعابد، وفي انتظار أن يصل المنتخب الضيف إلى العاصمة عمان، قبل موعد المباراة بثلاثة أيام.

وقال طلال، في تصريحات صحفية: “أنجز الاتحاد كافة التفاصيل مع نظيره الليبي، الذي سيأتي بتشكيلته الأساسية رغم أن موعد اللقاء خارج أيام الفيفا، وفي انتظار إرسال خطاب الموافقة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة”. يذكر أن تجمع المنتخب الأردني خلال الشهر المقبل، يتماشى مع جدول البطولات المحلية وفترة التوقف، إلى جانب برنامج إعداد منتخب تحت 23 عاما، والذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا، مطلع العام المقبل في الصين. وكان المنتخب الأردني، قد ضمن تأهله إلى كأس آسيا 2019، بعد فوزه على كمبوديا 1-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، في انتظار مباراته الأخيرة نهاية مارس المقبل أمام فيتنام بالعاصمة عمان.

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