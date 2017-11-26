قتل ليبي بمشاجرة في مدينة بيركيركارا لمالطا اليوم و ذكرت وسائل الإعلام المالطي أن فوزي طويش يبلغ من العمر 40 عام

طعن بالسكين قرب جراج للمصلين المسلمين و تعرض للطعن بعد خلاف بينه وبين ثلاثة أشخاص , و نقل للمستشفى و ليموت لاحقا متأثراً بجراحه .

و فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالقضية و رغم عدم ذكر هوية الأشخاص إلا أن مصادر مقربة من الضحية أكدوا أن خلافا دب بينه وبين شركائه بالسكن و ادى الأمر لطعنه بسكين .

و بحسب وسائل الإعلام المالطية فأن هذه جريمة القتل الثامنة هذا العام بالجزيرة الصغيرة الواقعة بالبحر المتوسط

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