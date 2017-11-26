أخبار ليبيا24

أطلقت مصلحة الآثار الليبية في الحكومة المؤقتة أمس السبت مشروع ترميم وتوثيق وتأهيل موقع “قصر ليبيا” وذلك ضمن برنامج مساعدات منظمة اليونسكو والذي يهدف للمحافظة على المواقع الأثرية.

وانطلقت الأعمال في مبنى الكنيسة الشرقية والتي سيتم ترميم سقفها وترميم أرضيات الفسيفساء وإزالة الأشجار والأعشاب المحيطة بالمبنى والتي يمكن أن تؤثر عليه.

وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الأثرية في ديوان المصلحة ومدير مشروع تأهيل موقع “قصر ليبيا” صالح العقاب أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف ترميم أرضيات الفسيفساء وتوثيقها.

وتابع العقاب “وتستهدف المرحلة الأولى أيضًا إطلاق حملة توعوية في محيط الموقع الأثري من أجل توعية المواطنين بأهمية المكان وضرورة تكثيف جهودهم من أجل المحافظة عليه”.

الجدير بالذكر بأن أعمال المشروع تتم بفريق ترميم أرضيات الفسيفساء التابع للمصلحة وبمشاركة كل من الباحثين الأثريين بدر البريكي وأشرف الورفلي وأبريك العماري، ومحمد المغيربي.

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