أخبار ليبيا 24

هو مسجد يقع في بلدة بهريا في مدينة لاهور الواقعة شرق باكستان، ويعتبر أكبر مسجد في البلاد كمسجد مغطى، ويعد سابع أكبر مسجد في العالم.

تم افتتاح المسجد في صباح يوم عيد الأضحى في السادس من شهر أكتوبر عام 2014 ويمكن له أن يستوعب حوالي 25،000 مصلي في الداخل فقط.

أما استيعاب المسجد مع الفناء والممر المؤدي إلى القاعات الرئيسية للصلاة فقد يصل إلى ما مجموعه 70،000 مصلي.

يجمع الجامع الكبير في تصميمه بين تصميمات عدة مساجد إذ تأثرت عمارته بعمارة بادشاهي ومسجد وزير خان في باكستان وجامع الشيخ زايد في الإمارات العربية المتحدة، في حين أن تكاليف بناء المسجد بلغت أكثر من 4 مليار روبية أي ما يقارب من 40 مليون دولار أمريكي.

يتألف هيكل المسجد من أربع مآذن، كل مآذنة يبلغ طولها 165 قدم، بالاضافة لقبة كبرى مركزية، والتي تحيط بها عشرين قبة صغرى، في حين ان الهيكل الخارجي للمسجد يتكون من 4 ملايين بلاطة.

وعلاوة على ذلك تم تأثيث وفرش المسجد بسجاد مستورد من تركيا، بالإضافة لأكثر من 50 ثرية معلقة في قاعة المسجد مستوردة من إيران.

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