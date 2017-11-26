أخبار ليبيا 24- خاص

أطلقت غرفة تأمين بنغازي يوم أمس السبت حملة أمنية تفتيشية واسعة داخل الأحياء السكنية في مدينة بنغازي بتكليف وحدة الظواهر السلبية في الإدارة العامة البحث الجنائي.

وأفادت مصادر مطلعة أن دوريات مكافحة الظواهر السلبية قامت بالتجول داخل المدنية بهدف إلى تحقيق الانضباط في الأحياء السكنية، ووضع حد للسلوكيات السلبية التي يكون مصدرها بعض المستهترين والعابثين بأمن المدينة وضبط الشارع العام.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال الحملة مداهمة سوق بودزيرة وضبط 30 شخص من الأجانب و 5 ليبين، بحوزتهم حبوب مخدرة وخمور في أماكن الفساد.

وأضافت المصادر أن الحملة تتضمن الأفعال المخالفة للقانون مثل قيادة المركبات بطيش وتهور، والعبث بأمن المواطن ، والمركبات المخالفة لقانون السير، والمركبات غير المسجلة والمعتمة.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة تشمل أيضًا التدقيق على المساكن المهجورة والمنشآت قيد الإنشاء، ورصد الأعمال والممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض ، أو استغلالها من قبل المخالفين.

ودعت غرفة تأمين بنغازي سكان المدينة إلى التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن الأوضاع التي تثير الريبة والسلوكيات المخلة بالنظام والقانون.

يشار إلى أن الحملة تأتي بتعليمات من رئيس غرفة تأمين بنغازي – آمر القوات الخاصة الصاعقة – اللواء ونيس بوخمادة، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي العقيد صلاح هويدي لرصد الظواهر السلبية والسلوكيات المخلة بالنظام العام.

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