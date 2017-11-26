أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مهاجم فريق التحدي عامر التاورغي أن الفضل في الفوز الذي حققه فريقه أمس السبت على فريق الإتحاد بملعب أمساعد. يعود إلى مدرب الفريق واللاعبين والإدارة ووقوف جمهور التحدي مع فريقهم.

وأضاف “التاورغي” في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن الفوز المستحق جاء بهدفين من نصيبه وبه تحصل فريقه على بطولة بالدوري , كما سجل أيضاً هدفين في مرمي فريق الأهلي طرابلس ما أعتبره توفيق من الله وشرف له .

وأشار مهاجم فريق التحدي أن النادي يعاني من ظروف التهجير وعدم وجود ملعب وغيرها من المعوقات ولكن بفضل إصرار اللاعبين والمدرب والإدارة والجمهور تم التغلب عليها وتحقيق ما وصفه بالمستحيل, مؤكداً مواصلتهم العطاء وتحقيق الجديد في المشاركة القادمة.

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