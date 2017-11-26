أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة المشرفة على مقبرة طبرق الإسلامية ” عمر قرناص ” أن مجهولين قاموا بسرقة محتويات صندوق التبرعات الخاص بالمقبرة الواقعة غرب المدينة .

موضحاً أن كل المبالغ المالية الموجودة داخل صندوق التبرعات بمدخل المقبرة قد سرقت بالكامل بعد تحطيم أقفال الحماية الخاصة بالصندوق .

وأشار ” قرناص” أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة وان التحقيقات لازالت جارية لمعرفة تفاصيلها ومرتكبيها .

وأضاف عضو اللجنة المشرفة على مقبرة طبرق الإسلامية أن التبرعات التي يتم جمعها تستخدم في شراء مستلزمات حفر القبور من مواد وتجهيزات .

يشار إلى أن عملية السرقة هي الثالثة على صندوق صندوق التبرعات بمقبرة طبرق الإسلامية .

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