حث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اليوم الاحد المجتمع الدولى على “القيام بالمزيد” بخصوص تقارير بيع الرقيق بليبيا .

وقال ترودو فى بيان نشر على موقع الحكومة الكندية “ان كندا لن تبقى صامتة فى مواجهة هذه الفظائع للاإنسانية”.

واضاف ” من الواضح ان الحكومة الليبية تحقق فى هذا الأمر المروع، وان المنظمات الانسانية قد بدأت جهودا لمساعدة الضحايا، و لكن يجب القيام بالمزيد”.

ودعا رئيس الوزراء جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة الىوضع و تنفيذ بروتوكول لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء ردا على التقارير ان “العبودية وغيرها من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان ليس لها مكان فى القرن الحادى والعشرين”.

وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 أن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين وصلوا إلى ليبيا – والكثير منهم بدون وثائق سفر – كانوا “معرضين بشدة” للإجبار على العمل أو على ممارسة البغاء.

قال ترودو ان كندا ستواصل عملها لمكافحة الرق وتقديم المسؤولين عنه الى العدالة، واضاف “انه يتعين على المجتمع الدولى اتخاذ اجراء حازم “.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية قد أبلغت عن وجود مزادات الرقيق بالقرب من طرابلس، مما أدى إلى موجة أستنكار و إدانة في جميع أنحاء العالم.

وقالت شبكة “سي ان ان” انها استخدمت كاميرات مخفية لتصوير المزادات التي بيع فيها المهاجرون لاكثر من 400 دولار.

يدخل آلاف المهاجرين الأفارقة ليبيا كل عام على أمل أن يمروا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا. وكثيرون يظلون بليبيا ، مما يجعلهم عرضة للإنتهاكات التي تمارسها عصابات التهريب و المليشيات المسلحة التي تسيطر على غرب البلاد .

(Visited 17 times, 1 visits today)