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قال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي إن أجمالي من تم تطعيمهم بالطعم الواقي من الأنفلونزا الموسمية من كل الفئات المستهدفة خلال الأسبوع الأول للحملة بلغ (35003) مواطن ومواطنة.

وأضاف العوامي أن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي انطلقت في 18 نوفمبر الحالي، مازالت متواصلة في مدينة بنغازي وكل مدن ليبيا وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الحملة تستهدف البالغين من عمر 50 سنة فما فوق، ومن يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الدوري، أمراض الكلى، أمراض الجهاز العصبي، مرض نقص المناعة، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، ومقدمو الخدمة الصحية.

وأشار العوامي إلى أنه يتم تطعيم الفئات المستهدفة في مدينة بنغازي عن طريق فرق ثابتة في ستة وعشرين مرفقاً للرعاية الصحية الأولية (عيادات ومراكز صحية)”.

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