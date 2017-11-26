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طالب رئيس غرفة تأمين بنغازي – آمر القوات الخاصة الصاعقة – اللواء ونيس بوخمادة المواطنين المتواجدين في منازل أسر الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي بإخلائها فوراً.

وشدد بوخمادة خلال الاجتماع الأول للغرفة الأمنية المشتركة والذي يضم كافة الأجهزة الأمنية في بنغازي أمس السبت، على ضرورة إخلاء المقار والمؤسسات التابعة للدولة والتي استغلها البعض كمكان إقامة أو استغلها بشكل خاص.

وكشف آمر القوات الخاصة الصاعقة أن الغرفة ستعمل على مكافحة كل الاختراقات التي تحصل في داخل المدينة وسوف تعمل بكل جهدها لأجل بنغازي.

وأكد بوخمادة أنه تم إصدار الأوامر لكافة أفراد الغرفة الأمنية المشتركة للتصدي لكافة الخروقات الأمنية في مدينة بنغازي لافتا إلى أنه تم الاتفاق من خلال الاجتماع على عدة نقاط منها الاستعداد لتأمين المدينة.

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