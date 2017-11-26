أخبار ليبيا 24 –

بعث القائد العام للقوات المسلحة المشير ” خليفة حفتر” أمس السبت، ببرقية تعزية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في ضحايا الهجوم الإرهابي على المصلين بمسجد الروضة بمحافظة سيناء .

وقال القائد العام أن مصر ليست وحدها في ساحات الحرب على الإرهاب، فنحن معكم وأنتم معنا في خندق واحد، نواجه عدواَ مشتركاً، أعلن الحرب على شعبنا المؤمن الأمن المسالم، فلا خيار لنا إلا المواجهة، ولا خيار لنا إلا النصر”.

وأضاف المشير خليفة حفتر “تلقينا ببالغ الحزن والأسى والألم الهجوم الإرهابي الجبان على المصلين المدنيين العزل في مسجد الروضة شمال سيناء، وهم يؤدون صلاة الجمعة رجالا ونساء، شيوخاً وشباباً وأطفالاً، ولا يسعنا إلا أن نتقدم لكم وللشعب المصري الشقيق والأمة العربية والإسلامية كافة بأحر التعازي في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يتقبل ضحايا هذا الهجوم الغادر بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وأشار القائد العام إلى أن الإرهابيين والداعمين لهم بهذه الجريمة البشعة النكراء عبروا عن مدى وحشيتهم وعدائهم للإنسانية بأبشع الصور وأشدها دموية وفظاعة، وهو ما يزيدنا إصراراً على قبول التحدي ومواصلة النضال، نصرة للحق والخير، في مواجهة الباطل والشر، حتى نطهر أرضنا من دنسهم، ونقتلع جذورهم ونقطع دابرهم”.

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