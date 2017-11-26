أخبار ليبيا24

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد في مكتبه في منطقة قرنادة مع وفد الهيأة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا، والتي أعلنت في منطقة برقة تشكيل “حراك استعادة الحقوق” آليات استرداد حقوق المنطقة.

وأعلن الوفد دعمه التام لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبدالله الثني والقوات المسلحة العربية الليبية بإمرة المشير خليفة حفتر.

وطالب الوفد بفتح كافة حقول النفط مع تقديم الشركات لتعهدات بتلبية كل الاحتياجات التي تعهدت بها حيال بلدية أجخرة.

وطالب الحراك أيضًا بعودة المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها في مدينة بنغازي، وكذلك عودة مصرف ليبيا المركزي إضافة إلى الشركات والمؤسسات والهيئات إلى مقرات إنشائها.

وأكد الحراك أن الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات مطالبات بتوزيع العائدات الوطنية على الجميع بعدل ونزاهة.

ودعا الحراك إلى ضرورة مراعاة حقوق مناطق النفط التي بها الحقول والموانيء بحسب دستور 1951 وعلى أن تدرج بالدستور الجديد.

ودعا حراك استعادة الحقوق إلى نقل مكتب للتنمية المستدامة إلى مناطق إنتاج النفط مع دعم حوض النفط والغاز والمياه باعتباره وحدة واحدة مع الموانيء النفطية لصالح الشعب الليبي دون تمييز.

وشدد على ضرورة رفع هذه المطالب إلى المؤسسة الوطنية للنفط والشركات العاملة في المجال النفطي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، إضافة إلى الحكومة المؤقتة.

وتعهد الحراك أنه في حال لم تنفذ مطالبه في بحر شهرين فإنه سيتم قفل حقول وموانيء النفط من الوادي الأحمر غربا إلى أمساعد شرقا إلى الكفرة جنوبا.

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