أخبار ليبيا24

أطلق عدد من النشطاء في مدينة بنغازي حملة بعنوان “إفطار تلميذ” تحت شعار” أطفالنا هم مستقبل الوطن “.

وتهدف الحملة إلى توفير إفطار للتلاميذ الذين لا تستطيع أسرهم على توفير إفطار مدرسي لأبناءهم، كما تهدف إلى الرقي بجيل جديد مميز في مجتمع مميز قادر على الإبداع.

ودعا النشطاء أهالي مدينة بنغازي إلى نشر الحملة كل حسب منطقته ،وذلك بجمع مبالغ مالية وشراء إفطار، يوزع على التلاميذ في مدارس تلك المناطق.

وأكد النشطاء المشرفين على الحملة ،أن “الحملة مستمرة ونتمنى التبليغ عن أي مدرسة ابتدائية، بها تلاميذ لا يحضرون إفطاراً معهم”.

وأضاف النشطاء أنه بإمكان الجميع المساهمة بأن يجمعوا مبلغ ويتكفلوا بتوفير إفطار لتلاميذ مدرسة في منطقتهم ،أو بإرسال “سندوتش” زيادة مع أطفالهم لزميله الذى ليس لديه إفطار”.

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