أخبار ليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن عشرات المهاجرين غير الشرعيين لقوا مصرعهم غرقا بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل القربوللي غرب ليبيا اليوم السبت.

وأضاف قاسم أن حرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ عشرات المهاجرين الذين كانوا على متن القارب بعد ورود بلاغ فجر اليوم بوجود قارب متحطم في المنطقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أن قارب دورية حرس السواحل الذي قام بإنقاذ المهاجرين سيصل في فترة قريبة، مبينا أنه لا توجد تفاصيل دقيقة حتى الآن حول أعداد المهاجرين الناجين والقتلى والمفقودين.

وأشار قاسم إلى أن أعداد المهاجرين الناجين والقتلى ستتوفر لدى البحرية الليبية فور وصول قارب الدورية الذي قام بعملية الإنقاذ.

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