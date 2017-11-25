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قتل خمسة بينهم ثلاثة من رجال الأمن اليوم السبت أثناء قيام الغرفة الأمنية المشتركة – مصراتة بالقبض على متهم بقتل سبعة أشخاص في مدينة الخمس غرب ليبيا.

وقال مصدر في الغرفة الأمنية المشتركة في مصراتة إن ثلاثة من أفراد الغرفة قتلوا أثناء اشتباكهم مع مجموعة مسلحة في مدينة الخمس خلال عملية قبض على مواطن متهم بقتل سبعة أشخاص في المدينة الواقعة غرب ليبيا

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن رجال الأمن قبضوا على أربعة عشر شخصا كانوا مرافقين للمتهم وقتلوا شخصين آخرين خلال مواجهات عنيفة اندلعت أثناء محاصرة منزل المتهم الرئيسي في القضية بعد صدور أمر النائب العام بضبط وإحضار المتهم

واندلع خلاف بين عائلتين من قبيلة واحدة منذ نحو أسبوع في مدينة الخمس الليبية بعد مقتل رجل بسبب خلاف على قطعة أرض، وبحسب سكان المنطقة قام شقيق القتيل الأول بقتل سبعة أشخاص من العائلة الأخرى ، وتدخل أعيان المنطقة لفض النزاع وتجنب سقوط مزيد من الضحايا.

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