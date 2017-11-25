ناقش عميد بلدية بنغازي “عبد الرحمن العبار” مع رؤساء اللجان التسييرية ورؤساء مجالس الأحياء بالمدينة , كافة المشاكل والصعوبات التي يعانون منها في مناطقهم وإحيائهم .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم السبت بمقر ديوان البلدية تناول وضع آلية العمل التي من شأنها تسهيل عملية التواصل بينهم وبين ديوان البلدية وذلك لتنسيق وإيجاد الحلول العاجلة.

هذا وتوصل الحاضرون إلى حصر المشاكل والصعوبات المستعجلة التي تخدم سكان عدد من الأحياء وذلك بتدوينها بصورة رسمية لوضعها من ضمن المشاريع التي ستقوم بها الحكومة المؤقتة .

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