أخبار ليبيا24

قال مدير المكتب الإعلامي في الادارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي اليوم السبت إنه تم ضبط 30 مهاجر غير شرعي داخل سوق الأفارقة في منطقة بودزيرة شرق بنغازي.

وأضاف العرفي أنه تم أيضًا ضبط حبوب هلوسة ومخدرات وخمور، وعدد 3 ليبيين يعملون داخل السوق.

وأوضح مدير المكتب أن تعليمات صدرت من رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء ونيس بوخمادة بإزالة وهدم ما يعرف بسوق الأفارقة في منطقة بودزيرة في مدينة بنغازي.

وأوضح العرفي أن التعليمات صدرت لقوة من وحدة الظواهر السلبية في إلادارة العامة البحث الجنائي، بإزالة السوق بالكامل.

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