أخبار ليبيا24

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش” ليبيا .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم في ليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.

ووجهت لهم تهماً بالتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بليبيا.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: محمد خالد حافظ، ومحمد مصطفى، ومحمد السيد حجازي، ومحمود عبد السميع، وفتح الله عوض، ومحمد تامر أحمد، وعبد الله خير.

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