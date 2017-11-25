أخبار ليبيا 24 –

توالت بيانات التنديد عقب الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة بالعريش شمالي سيناء المصرية أمس الجمعة .

حيث أدان مجلس النـواب الهجوم الإرهابي وقال في بيان له أنه يدين بأشـــد العبارات الهجـوم الإرهابـي الجبـان الذي وقع بمسجد الرحمة غرب منطقة العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي راح ضحيته أكثر من 235 مُصلي وعشرات المصابين أثناء خروجهم من أداء صلاة الجمعة.

واستنكر المجلــس محاولات الجماعات الإرهابية زعزعة أمن واستقـرار الشقيقــة مصر من خلال مثل هذه الأعمال البشعة التي تعكس ما يحمله الفكر المتطرف لشعوبنا من حقد ودمار وخراب لنا ولأوطاننا.

من جهته استنكر المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي وتقدم في بيان له بالتعازي باسم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” ولذوي الضحايا.

وأكد البيان وقوف الشعب الليبي مع الشعب المصري في هذه الظرفية الحرجة.

عضو المجلس الرئاسي المقاطع “علي القطراني”بدوره أصدر بيان ندد خلاله بالعمل الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بالعريش شمالي سيناء المصرية أمس الجمعة .

وتقدم القطراني بتعازيه إلى مصر وأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا, مستنكراً بأشد العبارات الهجوم الذي وصفه بالغادر الجبان وقال أنه لا يدل إلا على مدى همجية هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم ترعى حرمات الله في دماء المسلمين ولا المسيحيين ولا دور العبادة والمساجد ، وفقاً للبيان .

و أكد عضو المجلس الرئاسي المقاطع بأن هذه ” الجرائم البشعة تعد جرائم ضد الإنسانية ما يوجب على العالم أجمع الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب البغيض وملاحقته حتى القضاء عليه نهائيا ” .

واختتم القطراني بيانه قائلاً : ” أننا في هذا الموقف نشارك الأشقاء بمصر الحزن في هذا المصاب الجلل الذي ألم بنا جميعاً و نؤكد لهم بأن هذه المواقف لا تزيدنا إلا قوة للمضي قدما في توحيد الجهود لاستمرار الحرب على هذا الإرهاب الذي يهددنا جميعا حتى القضاء عليه وتجفيف منابعه” .

يشار إلى أن النيابة العامة المصرية أعلنت ، السبت، أن عدد ضحايا الهجوم الدامي، الذي وقع على مسجد قرية الروضة في محافظة شمال سيناء ارتفع إلى 305 شهيد من بينهم 27 طفلا و128 مصابا.

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